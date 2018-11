LPI-NDH: Großeinsatz der Polizei in Nordhausen, update

Nordhausen (ots) - Bislang konnten in der Schule keine verdächtigen Personen festgestellt werden. Gegenwärtig werden die Schüler und Lehrer aus der Schule begleitet. Vier Menschen werden zur Zeit medizinisch versorgt. Sie klagten über Kreislaufbeschwerden. Ermittlungsmaßnahmen in der Schule, auch mit Spezialhunden, dauern an.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell