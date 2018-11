LPI-NDH: Großeinsatz der Nordhäuser Polizei in Berufsschule

Nordhausen (ots) - Derzeit befindet sich die Nordhäuser Polizei in der Gerhart-Hauptmann-Straße, auf dem Gelände einer Berufsschule in einem Einsatz. Kurz vor 13.00 Uhr hatte es eine Mitteilung gegeben, nachdem sich eine bislang unbekannte, maskierte Person mit Rucksack in einer Toilette der Berufsschule eingeschlossen hat und diese nach Aufforderung nicht verlassen wollte. Die Einsatzmaßnahmen dauern an. Eine Überprüfung der Schule, insbesondere der Toilettenräume, verlief bislang negativ.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell