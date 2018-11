LPI-NDH: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Donndorf (ots) - 13000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch, kurz nach 17.00 Uhr, in Donndorf ereignete. Der 84 Jahre alte Fahrer eines VW befuhr die Dorfstraße. Dabei kam es zur seitlichen Kollision mit einem Suzuki, der an der Seite abgestellt war. Durch den Aufprall wurde der Suzuki wiederum gegen einen davor geparkten Pkw geschoben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

