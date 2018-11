LPI-NDH: Zigarettenautomat geplündert

Clingen (ots) - Diese hatten es in der vergangenen Nacht, gegen 02.00 Uhr, auf einen Zigarettenautomaten am Markt abgesehen. Der oder die Unbekannten öffneten den Automaten gewaltsam und stahlen anschließend das darin befindliche Bargeld. Wie viel Bargeld die Diebe erbeutet haben, ist noch unklar. Am Automaten entstand ein Schaden von ca. 300 Euro. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell