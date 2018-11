LPI-NDH: Nach Ruhestörung in Gewahrsamszelle

Sondershausen (ots) - Aufgrund einer Ruhestörung musste ein Mann aus Sondershausen die letzte Nacht in der Zelle verbringen. Der 35-Jährige hatte in seiner Wohnung randaliert und umher geschrien, wodurch sich seine Nachbarn belästigt fühlten. Die Beamten konnten tatsächlich laute Schreie aus der Wohnung feststellen. Der 35-Jährige wurde belehrt und zur Ruhe ermahnt. Doch die nächtliche Ruhe hielt nicht lange. Zwei Stunden später gingen wieder Anrufe ein, da der 35-Jährige erneut herum schrie. Als er sich auch bei Eintreffen der Polizisten nicht beruhigen wollte und keinerlei Einsicht zeigte, kam der Mann in Polizeigewahrsam.

