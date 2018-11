LPI-NDH: Schulbus gerammt

Oberheldrungen (ots) - Die Fahrerin eines Schulbusses hielt am Mittwochmorgen, gegen 07.00 Uhr, an der Bushaltestelle in der Hauptstraße, um weitere Schulkinder zusteigen zu lassen. Dahinter hielt die Fahrerin ein Chrysler. Als diese ihrem Sohn vom Fahrersitz aus die Beifahrertür öffnen wollte, rutschte sie auf das Gaspedal. Infolge dessen kollidierte ihr Fahrzeug mit dem Heck des Schulbusses. Aufgrund des aufsteigenden Qualms mussten alle 30 im Bus befindlichen Schulkinder diesen verlassen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 11000 Euro.

