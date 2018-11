LPI-NDH: Kennzeichen gestohlen

Mühlhausen (ots) - In der vergangenen Nacht schlugen Kennzeichendiebe in Mühlhausen zu. Sie stahlen beide Kennzeichentafeln UH-BM96 eines Lkw, der im Gasometerweg abgestellt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

