LPI-NDH: Fünf Verletzte nach Hotelbesuch

Reifenstein (ots) - Die Polizei ermittelt derzeit wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung in einem Hotel in Reifenstein. Fünf Gäste mussten am Dienstag, dem 06. November, ärztlich behandelt werden, nachdem bei ihnen Symptome einer Kohlenmonoxidvergiftung auftraten. Drei von ihnen kamen ins Krankenhaus, darunter auch der Bürgermeister der Stadt Leinefelde-Worbis. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Austritt des Gases aufgrund eines Fehlers im hoteleigenen Heizwerk geschah, wurde die Anlage sofort außer Betrieb gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

