LPI-NDH: Hoher Schaden bei Auffahrunfall

Mühlhausen (ots) - 8000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Auffahrunfalls, der sich am Dienstagabend in Mühlhausen ereignete. Die 38 Jahre alte Fahrerin eines Seat befuhr gegen 18.30 Uhr die Ammersche Landstraße in Richtung Ammern. Als sie nach rechts abbiegen wollte, bremste sie ihren Pkw ab. Die dahinter befindliche 20-jährige Fahrerin eines Mitsubishis kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf. Verletzt wurde niemand.

