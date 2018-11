LPI-NDH: Rucksack von Lenker gerissen

Mühlhausen (ots) - Eine böse Überraschung erlebte ein zehnjähriges Mädchen, als es am Dienstagnachmittag in Mühlhausen mit seinem Fahrrad unterwegs war. Als es sich am Kreuzgraben auf Höhe Stadtmauer befand, näherte sich plötzlich ein Unbekannter von hinten und riss den lilafarbenen Turnbeutel des Mädchens vom Lenker. Anschließend verschwand er in Richtung des Aldi-Marktes. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 15.20 Uhr und 15.30 Uhr. Das Kind blieb unverletzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

