LPI-NDH: Staubsaugerautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht

Mühlhausen (ots) - In der Nacht zu Dienstag schlugen Diebe auf dem Gelände der Tankstelle in der Brunnenstraße zu. Der oder die Unbekannten öffneten gewaltsam den Staubsaugerautomat und erbeuteten daraus einen geringen zweistelligen Bargeldbetrag. Bereits mehrfach waren die Staubsaugerautomaten der Tankstelle in diesem Jahr das Ziel von Dieben. Zuletzt wurden die Staubsaugerautomaten in der Nacht zu Freitag, den 19. Oktober, angegriffen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Diebstahl bemerkt haben oder Angaben zu dem oder den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen

