LPI-NDH: Flucht vor Polizei gescheitert

Niedergebra (ots) - In der vergangenen Nacht wollten Polizisten gegen 00.30 Uhr den Fahrer eines VW Transporters in Niedergebra kontrollieren. Doch statt anzuhalten, gab der Mann Gas und fuhr ohne Licht davon. Seine Flucht endete schließlich in der Erzberger Straße. Dort stoppte er sein Fahrzeug und versuchte, zu Fuß weiter zu flüchten. Hinter einem Gebüsch konnte der 31-Jährige schließlich gestellt werden. Die an dem Transporter angebrachten Kennzeichen gehörten zu einem anderen Fahrzeug. Der VW war nicht versichert. Außerdem hatte der 31-Jährige keine Fahrerlaubnis. Zudem fanden die Polizisten Drogen und eine Gasdruckpistole, die unter die Vorschriften des Waffengesetzes fällt. Beides wurde sichergestellt. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen.

