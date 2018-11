LPI-NDH: Einbrecher im Baumarkt

Heilbad Heiligenstadt (ots) - In der Nacht zu Dienstag wurde ein Baumarkt in der Dingelstädter Straße von Dieben heimgesucht. Der oder die Unbekannten verschafften sich zunächst durch Übersteigen des Zauns widerrechtlich Zutritt auf das Gelände des Marktes. Anschließend öffneten sie die Eingangstür gewaltsam und stahlen aus dem Inneren des Marktes Zigaretten und Geräte des Herstellers Bosch. An der Eingangstür entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Wem sind in der vergangenen Nacht Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Marktes aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell