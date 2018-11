LPI-NDH: Quad-Fahrer verletzt

Marolterode (ots) - Bei einem Verkehrsunfall ist am Montagnachmittag ein Quad-Fahrer in Marolterode schwer verletzt worden. Der Mann befuhr gegen 14.45 Uhr die Hauptstraße in Richtung Schlotheim, als er auf das Heck eines Mercedes Sprinters auffuhr, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache dauern an.

