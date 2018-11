LPI-NDH: Mit Zigarettenautomaten kollidiert

Artern (ots) - Die Fahrerin eines Hyundai war am Montagnachmittag, kurz vor 16.00 Uhr, auf der Einbecker Straße in Richtung Am Königstuhl unterwegs, als sie plötzlich die Kontrolle über ihren Pkw verlor. Der Hyundai kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort stehenden Zigarettenautomaten. Die 80-Jährige kam vorsorglich ins Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von ca. 4000 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge waren gesundheitliche Probleme für den Unfall ursächlich.

