LPI-NDH: Mofa-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Bad Frankenhausen (ots) - Ein 26-Jähriger hatte sein Auto am Montagabend am Fahrbahnrand der Klosterstraße abgestellt. Gegen 18.00 Uhr beabsichtigte er, aus der parallel zur Fahrbahn angelegten Parkfläche auszuparken und auf die Straße in Richtung Kyffhäuserstraße zu fahren. Dabei kam es zur Kollision mit einem von hinter herannahenden Mofa, dessen Fahrer die Klosterstraße in Richtung Kyffhäuserstraße befuhr. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der 54 Jahre alte Mofa-Fahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 2200 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell