LPI-NDH: Kabeltrommeln mit Kupferdraht gestohlen

Holungen (ots) - Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitagmittag und Montagmittag, stahlen Unbekannte drei Kabeltrommeln mit Kupferkabeln. Zunächst verschafften sich der oder die Diebe gewaltsam zu einem zum Bergwerk gehörenden Lagerraum in der Schachtstraße Zutritt. Anschließend erbeuteten sie die dort befindlichen Kupferleitungen im Wert von mehreren Hundert Euro. Vermutlich wurden die Kabeltrommeln mit einem Fahrzeug abtransportiert. Am Lagerraum hinterließen der oder die Täter einen Sachschaden von ca. 400 Euro. Wem ist etwas aufgefallen? Wer hat in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

