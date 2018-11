LPI-NDH: Turnschuhe bei Sportfest gestohlen

Artern (ots) - Während einer Sportveranstaltung, die am Montagnachmittag in der Sporthalle in der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße stattfand, hatten es bislang unbekannte Diebe auf die Turnschuhe eines Kindes abgesehen. Die schwarz-orangefarbenen Nike-Schuhe waren zwischen 15.30 Uhr und 17.15 Uhr in der Umkleidekabine abgestellt, aus der sie schließlich gestohlen wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

