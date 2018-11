LPI-NDH: Einbruch in Geschäft gescheitert

Nordhausen (ots) - Unbekannte versuchten am Montagabend, gegen 22.45 Uhr, in ein Lotto Geschäft am Taschenberg einzubrechen. Bei dem Einbruchsversuch wurde die Innere der doppeltverglasten Scheibe zerstört. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 300 Euro. Bereits am vergangenen Wochenende, in der Nacht zum Samstag, 10. November, wurde zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr in einen Kiosk in unmittelbarer Nähe eingebrochen. Unbekannten hatten die Eingangstür gewaltsam geöffnet und aus dem Kiosk Zigaretten gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

