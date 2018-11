LPI-NDH: Diebstahl am Kindergrab - Zeugen gesucht

Breitenworbis (ots) - Ein besonders verwerflicher Fall des Diebstahls ereignete sich am vergangenen Wochenende auf dem Friedhof in der Halle-Kasseler-Straße in Breitenworbis. Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag stahlen Unbekannte einen Engel aus Keramik von einem Kindergrab. Doch das Grab war nicht zum ersten Mal das Ziel von Dieben. Bereits im vergangenen Jahr, am Wochenende des 21. und 22. Oktober 2017, wurde von dem Kindergrab ein bepflanztes Grabgesteck gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise etwas beobachtet haben und Angaben zum Diebstahl oder zu dem oder den Tätern machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell