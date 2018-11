LPI-NDH: Kontrolle über Auto verloren

Nordhausen (ots) - Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall am Montagmorgen in Nordhausen leicht verletzt worden. Die 19-Jährige war gegen 05.25 Uhr mit ihrem VW in der Parkallee unterwegs, als sie plötzlich die Kontrolle über ihren Pkw verlor. Der VW drehte sich und kollidierte schließlich mit einem Baum. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

