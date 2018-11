LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Artern (ots) - Diebe versuchten zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen widerrechtlich auf das Gelände einer Firma in der Otto-Brünner-Straße zu gelangen. Der oder die Unbekannten versuchten zunächst, das Zufahrtstor gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Anschließend durchtrennten sie den Zaun zum Gelände. Gestohlen wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Möglicherweise sind der oder die Täter bei der Tatausführung gestört wurden. Wer hat den Einbruchsversuch bemerkt? Wem sind im Bereich der Firma am vergangenen Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell