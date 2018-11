LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Mühlhausen (ots) - Unbekannte versuchten in der Nacht zu Montag gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus in der Kuttelgasse einzudringen. Hierfür versuchten der oder die Täter, die beiden Eingangstüren zum Wohnhaus gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. An den Türen entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

