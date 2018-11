LPI-NDH: Solarmodule gestohlen

Wolferschwenda (ots) - Nach dem Diebstahl von Solarmodulen vom Dach eines Agrarbetriebes, sucht die Polizei dringend Zeugen. Zwischen Samstag, 12.30 Uhr, und Montag, 07.30 Uhr, betraten der oder die Diebe widerrechtlich das Grundstück des Betriebes in der Hauptstraße. Anschließend erbeuteten sie Solarmodule im Wert von mehreren Tausend Euro. Wer hat den Diebstahl bemerkt? Wem sind am vergangenen Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Agrarbetriebes aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610.

