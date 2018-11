LPI-NDH: Sofa und Matratze in Brand

Großengottern (ots) - Am Sonntag standen gegen 18.00 Uhr ein Sofa und eine Matratze in Flammen, die in der Nähe des Bahnhofs in der Bahnhofstraße abgestellt worden waren. Die Feuerwehr Großengottern kam zum Einsatz, um den Brand zu löschen. Offenbar handelte es sich bei den Gegenständen um ausrangiertes Mobiliar. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind am Sonntagabend verdächtige Personen in der Nähe des Brandortes aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

