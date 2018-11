LPI-NDH: Mann bei Unfall schwer verletzt

Nordhausen (ots) - Bei einem Unfall ist ein 29-jähriger Mann in der Nacht zu Montag schwer verletzt worden. Die Fahrerin eines Renaults beabsichtigte ersten Ermittlungen zufolge gegen 01.30 Uhr, rückwärts aus einer Parklücke, auf dem Gelände einer Tankstelle in der Parkallee, auszuparken. Dabei kam der 29-Jährige zur Beifahrertür, um diese zu öffnen. In weiterer Folge stürzte der Mann. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die 33 Jahre alte Autofahrerin erlitt einen Schock. Die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs dauern an.

