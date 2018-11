LPI-NDH: Smartphone gestohlen

Nordhausen (ots) - Am Samstagnachmittag wurde in Nordhausen das Smartphone eines Mannes gestohlen, als er eine Spielhalle in der Langen Straßen besuchte. Er hatte das Samsung im Wert von mehreren Hundert Euro neben dem Spielautomaten abgelegt. Die Tat ereignete sich zwischen 12.00 Uhr und 14.30 Uhr. Möglicherweise schlugen der oder die Diebe zu, als er das Handy für kurze Zeit unbeaufsichtigt ließ. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

