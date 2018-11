LPI-NDH: Führerschein sichergestellt

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Ca. 20500 Euro Sachschaden verursachte der Fahrer eines Transporters am Sonntagnachmittag in Heiligenstadt. Der 36-Jährige war gegen 16.45 Uhr mit seinem VW in der Straße Auf der Rinne unterwegs, als er mit einem Verkehrsschild und zwei abgestellten Autos kollidierte. Bei der Unfallaufnahme wurde mit dem Mann ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab 1,4 Promille. Der 36-Jährige musste seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell