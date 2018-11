LPI-NDH: Erneut Einbrüche in Garagen

Sondershausen (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag griffen bisher unbekannte Täter wieder mehrere Garagen in Sonderhausen an. In der Hermann-Danz-Straße stellte die Polizei Sondershausen nach einem Bürgerhinweis zwei Garagen fest, wo die Täter tatsächlich eingebrochen waren, bei einer dritten könnte zumindest ein Einbruchsversuch vorliegen. Neben einem Starterhilfeset und einem Staubsauger ist derzeit kein weiteres Beutegut bekannt. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

Bürger, welche etwas mitbekommen haben oder anderweitig sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sondershausen unter der Nummer 03632/6610 zu melden.

