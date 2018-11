LPI-NDH: Mehrfache Ruhestörung führt zu größerem Polizeieinsatz

Sondershausen (ots) - Mehrere Meldungen wegen zu lauter Musik erreichten die Polizei Sondershausen am vergangenen Samstagmorgen aus der Straße der Jugend. Beim Einsatz der Polizei vor Ort zeigte sich der Verantwortliche uneinsichtig, er sprach nur durch die geschlossene Tür mit den Beamten und stellte auch keine Verhaltensänderung bzgl. seiner lauten Musik in Aussicht. Aufgrund dessen wurde die Sicherstellung der Geräuschquellen angestrebt. Da sich der junge Mann immer noch nicht kooperativ zeigte, wurden Bereitschaftsrichter und Schlüsseldienst zur Öffnung der Wohnung bemüht. Kurz vor deren Einsatz öffnete der Mann dann doch eigenständig die Wohnung, so dass in der Folge technisches Equipment, welches zum Betrieb seiner Anlage notwendig war, sichergestellt werden konnte. Den Mann erwarten nun neben einer Anzeige wegen Ruhestörenden Lärm auch diverse Kostenrechnungen der eingesetzten respektive alarmierten Kräfte.

