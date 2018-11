LPI-NDH: Am Dach hängengeblieben und einfach davon gefahren

Sondershausen (ots) - Bereits am 08.11.2018 ereignete sich ein Verkehrsunfall auf einem Firmengelände in der Hospitalstraße 122 in Sondershausen. Ein mit polnischen Kennzeichen versehener LKW rangiert um 08:30 Uhr auf dem dortigen Parkplatz, blieb hierbei mit der Plane an einer Dachrinne hängen, worauf sowohl Dachrinne und das Dach selbst als auch der Planenaufbau des Anhängers beschädigt wurden. Anschließend verließ der Fahrzeugführer mit seinem Lkw das Gelände in unbekannte Richtung, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei Sondershausen fragt, wen der polnische LKW möglicherweise beliefern wollte. Weiterhin wird auch gern jeder andere Hinweis zum Fahrzeugführer unter der Telefonnummer 03632/6610 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell