LPI-NDH: Mit Bordsteinkante kollidiert

Nordhausen (ots) - Am 10.11.2018, kurz vor Mitternacht, befuhr ein 18-jähriger Fordfahrer in Nordhausen den Stresemannring in Richtung Hallesche Straße. Aus unbekannter Ursache kam dieser nach links von der Fahrspur ab und kollidierte mit der linken Bordsteinkante. An dem Ford entstand lediglich ein geringer Sachschaden am Vorderrad. Die Bordsteinkante wurde nicht beschädigt.

