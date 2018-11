LPI-NDH: Trunkenheit im Straßenverkehr

Oberdorla (ots) - Die unsichere Fahrweise eines Radfahrers fiel einer Streife am 10.11.18 gegen 13:30 Uhr in Oberdorla auf. Der Mann wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille, so dass auch bei ihm eine Blutentnahme angeordnet wurde. Sein Fahrrad musste er stehen lassen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Unstrut-Hainich

Telefon: 03601 4510

E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell