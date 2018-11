LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Tennstedt (ots) - In Bad Tennstedt in der Straße Am Schwimmbad kam es zu einem Unfall zwischen zwei VW Kleintransportern. Beide befuhren die Straße am 10.11.18 um 12:45 Uhr in gegensätzlicher Richtung. Kurz hinter einer Kurve kam es zur Berührung beider Fahrzeuge an den linken Außenspiegeln, welche dadurch beschädigt wurden.

