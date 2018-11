LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Langensalza (ots) - Am 09.11.2018 kam es gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 84, auf Höhe der Abfahrt Bad Langensalza. Dort versuchte die 53-jährige Fahrerin eines Pkw VW Golf einen Sattelzug aus dem Eichsfeldkreis zu überholen. Beide Fahrzeuge befuhren die Bundesstraße in Richtung Mühlhausen. Aufgrund einer Baustelle ist die Fahrbahn hier auf einen Fahrstreifen begrenzt. Die Fahrerin des VW schaffte es nicht rechtzeitig, sich auf den rechten Fahrstreifen einzuordnen, so dass der Pkw von der Sattelzugmaschine erfasst wurde. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 13 000 Euro. Personen wurden zum Glück nicht verletzt.

