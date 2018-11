LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Oppershausen (ots) - Leicht verletzt wurde der 72-jährige Fahrer eines Pkw Daimler aus Weinbergen. Der Mann befuhr am 10.11.18 gegen 12:30 Uhr die L 2104 aus Niederdorla kommend in Richtung Oppershausen. Kurz hinter dem Ortseingang Oppershausen parkte ein Pkw Nissan. Diesen übersah der Mann und kollidierte mit dessen hinterer Stoßstange. Am Daimler entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20 000 Euro, am Nissan in Höhe von ca. 5000 Euro.

