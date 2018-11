LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Mühlhausen (ots) - Auf der K 206 von Mühlhausen in Richtung Gut Weidensee kam der 33-jährige Fahrer eines VW Golf aus Anrode am Samstag, 10.11.18, um 8:40 Uhr in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Der Mann verletzte sich dabei leicht. Die Fahrzeugfront des VW wurde zerstört, die Leitplanke wurde so stark beschädigt, dass sie auf einer Länge von ca. 12 m von der Feuerwehr Mühlhausen demontiert werden musste.

