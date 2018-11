LPI-NDH: Streifenwagen beim Ausparken beschädigt

Nordhausen (ots) - Am heutigen Samstag gegen 13:39 Uhr parkte eine Besucherin am Standort der LPI Nordhausen rückwärts aus und touchierte dabei einen geparkten Streifenwagen der LPI Nordhausen. An beiden Kraftfahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils 300,-Euro. Eine Unfallaufnahme erfolgte.

