LPI-NDH: Nächtlicher Diebeszug

Greußen (ots) - Auf Beutezug waren Einbrecher in der zurückliegenden Nacht in Greußen. Allerdings mit mäßigen Erfolg. Am Uhren-Schmuckgeschäft auf dem Markt scheiterten der oder die Unbekannten an den Rollläden. Über ein gekipptes Seitenfenster gelangte man aber in den benachbarten Imbiss. Dort wurden Räume durchwühlt. Mit einer dreistelligen Bargeldsumme konnten der oder die Einbrecher entkommen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 600 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell