LPI-NDH: Auffahrunfall auf Bundesstraße

Großenehrich (ots) - Ca. 5500 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls am Dienstagnachmittag auf der B4. Die Fahrerin eines Dacia war in Richtung Greußen unterwegs. An der Einmündung nach Topfstedt musste sie halten. Die dahinter befindliche Autofahrerin fuhr mit ihrem Golf auf den Dacia auf. Beide Frauen blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell