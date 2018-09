LPI-NDH: Pfeiler im Weg

Herbsleben (ots) - In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch krachte An der Hohle ein Kleintransporter rückwärts gegen einen Betonpfeiler. Der Fahrer hatte beim Ausparken den Pfeiler schlichtweg übersehen. Der wurde aus dem Boden gerissen, blieb aber unbeschädigt. Der Schaden am Auto beträgt ca. 400 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell