LPI-NDH: Unfall im Kreisverkehr, Radfahrer verletzt

Bad Langensalza (ots) - Bei einem Unfall im Kreisverkehr Thamsbrücker Straße wurde am Mittwochmorgen ein 49-jähriger Radfahrer verletzt. Ein Autofahrer, der aus Richtung Kleinspehnstraße gefahren kam, war im Kreisverkehr mit dem Radfahrer, der in Richtung Thamsbrücker Straße unterwegs war, kollidiert. Der stürzte und wurde ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 600 Euro.

