LPI-NDH: Zeugen nach Einbruch in Einkaufsmarkt gesucht (Ergänzung)

Heldrungen (ots) - In der zurückliegenden Nacht waren Unbekannte gegen 02.00 Uhr gewaltsam in den Einkaufsmarkt eingedrungen und hatten einen enormen Schaden hinterlassen. Gegen 01.45 Uhr manipulierten die Unbekannten einen Stromkasten im Gewerbegebiet und beeinträchtigten so die Stromversorgung.Kriminalisten sicherten am Vormittag Spuren. Demzufolge agierten zwei dunkel gekleidete Personen im Einkaufsmarkt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich ein oder mehrere Komplizen vor dem Markt aufhielten. Die Einbrecher scheiterten an der Beute. Sie öffneten zwar gewaltsam den Tresor, Geld fanden sie aber nicht. Dennoch hinterließen sie einen Schaden von ca. 10000 Euro. Außerdem ließen sie am Tatort eine Holzleiter zurück, deren Besitzer die Polizei nun sucht. Weiterhin werden Zeugen gebeten, die Personen oder verdächtige Fahrzeuge im Bereich des Rewemarktes in der Bahnhofstraße, am Vorabend oder in der Nacht, beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden.

