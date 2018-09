LPI-NDH: Crash auf Kreuzung

Mackenrode (ots) - 19500 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag, kurz nach 09.30 Uhr, in Mackenrode ereignete. Ein Autofahrer war mit seinem Renault aus Richtung Nordhausen kommend auf der Ampelkreuzung Mackenroder Hauptstraße, Limlingeröder Straße mit einem VW Tiguan zusammengestoßen. Der Tiguan war aus Richtung Limlingeröder Straße in Richtung Mittelbergstraße unterwegs. Durch den Aufprall kam der Renault von der Straße ab und kollidierte mit einem Zaun. Personen wurden nicht verletzt. Ermittlungen zufolge fuhr der 80-jährige Renaultfahrer bei Rot in den Kreuzungsbereich ein. Möglicherweise war er einem ebenfalls bei Rot fahrendem Auto gefolgt. Die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallherganges dauern an.

