LPI-NDH: Polizei warnt vor Handtaschendieben

Bad Langensalza (ots) - In zurückliegender Zeit hatten es Diebe in Supermärkten vermehrt auf die Handtaschen älterer Kunden abgesehen. Dabei ist die Begehungsweise der Täter sehr ähnlich. Die Polizei warnt daher vor dieser Vorgehensweise und rät zu besonderer Achtsamkeit während des Einkaufens. Am Samstag, 08. September, ereigneten sich gleich drei Fälle dieser Art im Unstrut-Hainich-Kreis. Tatorte waren jeweils Supermärkte in Bad Langensalza und Bad Tennstedt. Die Supermarktkunden hängten ihre Handtaschen an den Einkaufswagen oder stellten sie hinein. Die Diebe nutzten jeweils kurze Momente der Unaufmerksamkeit und schlugen zu, um die Tasche bzw. deren Inhalt zu stehlen. Die Polizei rät, die Handtasche nie unbeaufsichtigt am Einkaufswagen hängen oder stehen zu lassen. Besser ist es, die Tasche immer direkt am Körper zu tragen und diese zu verschließen. Wer ebenfalls Opfer dieser Diebesmasche geworden ist, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

