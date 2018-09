LPI-NDH: Mit Bierflasche geschlagen und Rucksack gestohlen

Artern (ots) - Am Donnerstag, 06. September, ist der Streit zwischen zwei Männern offenbar eskaliert. Die Beiden hatten sich gegen 18.00 Uhr in der Rudolf-Breitscheid-Straße getroffen, wo sie wenig später auch stritten. Der 30-Jährige warf eine Bierflasche in Richtung des 47-Jährigen. Dieser erlitt eine Schnittverletzung am Bein. Während er sich um seine Wunde kümmerte, stahl der polizeibekannte 30-Jährige dessen Rucksack und verschwand in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche die Auseinandersetzung möglicherweise mitbekommen haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

