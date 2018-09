LPI-NDH: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Herbsleben (ots) - 14000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Montag, gegen 16.00 Uhr, in Herbsleben ereignete. Der Fahrer eines Hyundai befuhr die Rosa-Luxemburg-Straße aus Richtung Tonnaer Weg. Dabei kam der 63-Jährige mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab. Infolge dessen kollidierte der Hyundai mit einem am Fahrbahnrand geparkten Opel. Verletzt wurde niemand.

