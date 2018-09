LPI-NDH: Unter Drogen am Steuer

Heldrungen (ots) - Am Montag endete die Fahrt für die Fahrerin eines Daihatsu in Heldrungen Am Bahnhof. Polizisten hatten die 36-Jährige gestoppt, um sie einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Dabei verlief ein Drogentest positiv. Die Frau musste ihr Fahrzeug stehen lassen. Gegen sie wurde Anzeige erstattet.

