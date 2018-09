LPI-NDH: Auto beschädigt

Worbis (ots) - Am Montag wurde ein Auto in Worbis durch Unbekannte beschädigt. Der Opel war während dieser Zeit im Hausener Weg abgestellt. Der oder die Täter zerstachen zwei Reifen und zerkratzten die linke Fahrzeugseite. Es entstand ein Schaden von ca. 700 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen 01.00 Uhr und 13.45 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

