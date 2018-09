LPI-NDH: Fahrrad gestohlen

Nordhausen (ots) - Am Montag schlugen Fahrraddiebe in der Grimmelallee in Nordhausen zu. Gegen 07.40 stellte eine Frau ihr Fahrrad in der Nähe des Fitnessstudios ab. Um 15.20 Uhr stellte sie fest, dass das rote Rad des Herstellers Centano gestohlen wurde. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

